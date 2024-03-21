Ролевой экшен Outcast - A New Beginning получил первый патч после релиза

Appeal Studios и THQ Nordic сообщили о выходе первого патча для ролевого экшена Outcast - A New Beginning, вышедшего 15 марта. Обновление устраняет софт-лок, мешающий продвижению по игре, улучшает производительность и вносит другие небольшие правки.
Мы выпустили первое исправление для Outcast — A New Beginning для всех платформ. Это обновление устраняет потенциальный софт-лок, зависания и сбои, а также улучшает поведение и производительность.
Примечания к патчу:
- Исправлен возможный софт-лок, когда игрок не мог выбрать вариант диалога с Йел, что не позволяло ему разместить последнего Даромона в Кизааре.
- Исправлено несколько возможных зависаний и сбоев.
- Улучшено поведение Галенты
- Улучшено поведение дронов.
- Улучшена производительность и оптимизация.
В ней много что не работает в настройках игры!!!