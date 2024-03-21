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Outcast - A New Beginning 15.03.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.4 154 оценки

Ролевой экшен Outcast - A New Beginning получил первый патч после релиза

monk70
Новости

Appeal Studios и THQ Nordic сообщили о выходе первого патча для ролевого экшена Outcast - A New Beginning, вышедшего 15 марта. Обновление устраняет софт-лок, мешающий продвижению по игре, улучшает производительность и вносит другие небольшие правки.

Мы выпустили первое исправление для Outcast — A New Beginning для всех платформ. Это обновление устраняет потенциальный софт-лок, зависания и сбои, а также улучшает поведение и производительность.

Примечания к патчу:

  • Исправлен возможный софт-лок, когда игрок не мог выбрать вариант диалога с Йел, что не позволяло ему разместить последнего Даромона в Кизааре.
  • Исправлено несколько возможных зависаний и сбоев.
  • Улучшено поведение Галенты
  • Улучшено поведение дронов.
  • Улучшена производительность и оптимизация.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Baikal_Irkutsk

В ней много что не работает в настройках игры!!!

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