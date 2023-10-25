Obsidian опубликовала плакаты в честь достижения продаж 5 миллионов копий ролевой игры The Outer Worlds

Издатель Private Division и разработчик Obsidian Entertainment отпраздновали достижение пяти миллионов проданных копий космической ролевой игры The Outer Worlds двумя стилизованными плакатами.
«Правление радо сообщить, что мы наняли 5 миллионов космонавтов в колонии Халкион!», — говорится в сообщении Obsidian Entertainment. «Мы отправили вам ложное яблоко и водку Spectrum, чтобы отпраздновать это достижение и нашу 4-ю годовщину! Не волнуйтесь, мы покрыли стоимость этого праздничного подарка из вашей зарплаты».
The Outer Worlds выпущена для PlayStation 4, Xbox One и ПК в октябре 2019 года, для Nintendo Switch в июне 2020 года и для PlayStation 5 и Xbox Series X|S в марте 2023 года.
Игра на один раз пойдет. Перепроходить желания так и не появилось.
Я 2 раза прошел только из за того что будет если пройти с низким интеллектом
Достойно. Спасибо за эмоции.
Как только не старался и не мучил себя, до конца процентов 15 уже оставалось но не осилил )
Я после первой планеты сдулся, совсем игра не понравилась и ничем не зацепила.
Концовка, начиная с корабля колонистов, как по мне, лучшая часть игры. Я наоборот как-то воодушевлялся под конец.
Игра вариативная и возможно где-то интересная. Но слишком короткая и чаще реально скучная.
1 раз прошел, не пожалел. Но проходить еще раз не появится желания даже спустя время.
Купил outer worlds на релизе, думая что получу уровень нью вегаса. Как я ошибался) А я не в обиде, как сказал классик "ваши ожидания - это ваши проблемы"
Вегас был в разы лучше . Я это на один раз .
Увы и Ах! как они любят хорошую игру превратить цветовой палитрой в дерьмо от которой глаза начинают болеть через несколько часов как Фоллаутах
Сюжет не интересный, перестрелки однообразные, макс сложность интереса не добавлякт До конца ее так и не прошел, наверное этого и не произойдет никогда.
А по превью картинке новости подумал старфилд.