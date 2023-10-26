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The Outlast Trials 18.05.2023
7.6 166 оценок

Для The Outlast Trials вышло обновление в честь Хэллоуина

monk70
Новости

Red Barrels, инди-студия разработки, стоящая за получившей признание критиков и устрашающей франшизой Outlast, сегодня открывает двери в здание суда, новое испытание из Хэллоуинского обновления для многопользовательской игры ужасов выживания The Outlast Trials.

Вышедшая в ранний доступ в мае 2023 года, The Outlast Trials имела феноменальный успех: было продано 1,4 миллиона копий.

Игроки могут познакомиться с новым Испытанием «Программа 4: Правда и справедливость» и столкнуться с новыми Еженедельными программами, дополнительными МК-Испытаниями и Программой Гейстер; ограниченное по времени событие Хэллоуина с особыми наградами. Они также могут ожидать новые усилители, вариаторы, рецепты, косметику, клеточные элементы и мини-игру, а также многочисленные улучшения качества жизни.

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