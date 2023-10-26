Для The Outlast Trials вышло обновление в честь Хэллоуина

Red Barrels, инди-студия разработки, стоящая за получившей признание критиков и устрашающей франшизой Outlast, сегодня открывает двери в здание суда, новое испытание из Хэллоуинского обновления для многопользовательской игры ужасов выживания The Outlast Trials.
Вышедшая в ранний доступ в мае 2023 года, The Outlast Trials имела феноменальный успех: было продано 1,4 миллиона копий.
Игроки могут познакомиться с новым Испытанием «Программа 4: Правда и справедливость» и столкнуться с новыми Еженедельными программами, дополнительными МК-Испытаниями и Программой Гейстер; ограниченное по времени событие Хэллоуина с особыми наградами. Они также могут ожидать новые усилители, вариаторы, рецепты, косметику, клеточные элементы и мини-игру, а также многочисленные улучшения качества жизни.
О, оно еще живое?