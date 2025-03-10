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The Outlast Trials 18.05.2023
Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, Кооператив
7.5 239 оценок

Хоррор Outlast Trials достиг 3 миллионов игроков

butcher69
Новости

В то время как многие многопользовательские игры закрываются, The Outlast Trials продолжает набирать популярность. Разработчики из Red Barrels сообщили, что число игроков превысило 3 миллиона. Они также анонсировали новый контент, включая ограниченные события, косметику и режимы.

Игра вышла в ранний доступ в мае 2023 года и уже через неделю продалась тиражом 500 000 копий. К июлю она преодолела 1 миллион, а в апреле 2024 года — 2 миллиона. Кроме того, 1,2 миллиона игроков завершили базовую кампанию и получили статус «Возрожденных».

Outlast Trials, доступная на PC, PlayStation и Xbox, отличается от прошлых частей кооперативным режимом, что делает ее уникальной в серии.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
MORDORR

'' Хоррор Outlast Trials достиг 3 миллионов игроков из которых 1 миллион уже слёг с инфарктом мИкарда''

6
Пользователь ВКонтакте

финальная версия вышла? или до сих пор бэта // Mikhail Tsyganov

1
Пользователь ВКонтакте

Так давно уж релизнулась // Артём Савельев

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Понятно) всё равно показалась скучновата для одного игрока // Mikhail Tsyganov

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Я знаю что это кооп // Mikhail Tsyganov

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Для одного да согласен, бегал в ней когда ещё на бете была она. Показалась интересной. С народом не очень конечно. // Артём Савельев

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

2я про деревню больше зашла)) атмосферные места там // Mikhail Tsyganov

1
Кошачий комочек

вот бы третью часть

0