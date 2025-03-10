Хоррор Outlast Trials достиг 3 миллионов игроков

В то время как многие многопользовательские игры закрываются, The Outlast Trials продолжает набирать популярность. Разработчики из Red Barrels сообщили, что число игроков превысило 3 миллиона. Они также анонсировали новый контент, включая ограниченные события, косметику и режимы.

Игра вышла в ранний доступ в мае 2023 года и уже через неделю продалась тиражом 500 000 копий. К июлю она преодолела 1 миллион, а в апреле 2024 года — 2 миллиона. Кроме того, 1,2 миллиона игроков завершили базовую кампанию и получили статус «Возрожденных».

Outlast Trials, доступная на PC, PlayStation и Xbox, отличается от прошлых частей кооперативным режимом, что делает ее уникальной в серии.