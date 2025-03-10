В то время как многие многопользовательские игры закрываются, The Outlast Trials продолжает набирать популярность. Разработчики из Red Barrels сообщили, что число игроков превысило 3 миллиона. Они также анонсировали новый контент, включая ограниченные события, косметику и режимы.
Игра вышла в ранний доступ в мае 2023 года и уже через неделю продалась тиражом 500 000 копий. К июлю она преодолела 1 миллион, а в апреле 2024 года — 2 миллиона. Кроме того, 1,2 миллиона игроков завершили базовую кампанию и получили статус «Возрожденных».
Outlast Trials, доступная на PC, PlayStation и Xbox, отличается от прошлых частей кооперативным режимом, что делает ее уникальной в серии.
'' Хоррор Outlast Trials достиг 3 миллионов игроков из которых 1 миллион уже слёг с инфарктом мИкарда''
финальная версия вышла? или до сих пор бэта // Mikhail Tsyganov
Так давно уж релизнулась // Артём Савельев
Понятно) всё равно показалась скучновата для одного игрока // Mikhail Tsyganov
Я знаю что это кооп // Mikhail Tsyganov
Для одного да согласен, бегал в ней когда ещё на бете была она. Показалась интересной. С народом не очень конечно. // Артём Савельев
2я про деревню больше зашла)) атмосферные места там // Mikhail Tsyganov
вот бы третью часть