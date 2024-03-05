Состоялся релиз кооперативного хоррора The Outlast Trials для ПК, PlayStation и Xbox

Red Barrels, инди-студия разработки, сегодня выпустила захватывающую совместную многопользовательскую игру в жанре Survival Horror по своей получившей признание критиков и устрашающей франшизе Outlast – Outlast Trials теперь доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.
Сегодняшний выпуск Outlast Trials «V1» — это кульминация бесценных отзывов игроков, полученных с момента запуска игры в раннем доступе на ПК в мае 2023 года: по всему миру было продано более 1,6 миллиона копий. Благодаря свежему контенту и значительным улучшениям, новым испытаниям и возможностям настройки персонажей, еженедельным испытаниям, поддержке контроллеров и перекрестной игре между геймерами ПК, PlayStation и Xbox, Red Barrels постоянно развивала то, что и без того было ужасающим опытом выживания в жанре ужасов выживания.
Ну что сказать, оценивайте сами:) То что уменьшили, а не по колич. актов (4 штуки) с кучей испытаний в каждом как это было в раннем доступе - правильно, когда играло 1-2к в стиме и онлайна не было на короткие, быстрее ты уже сам мог пройти.
Нового снаряжения (рецептов) нет как и его прокачки. Аимфов всего несколько новых:(
Настройки цензуры наготы о которой просили тоже нет.
Ни о каком пвп режиме который был в отзыве раннего доступа нет и речи. Вероятно это перейдет в новую игру если они захотят.
Добавили регионы (сети), одна новая программа (испытания) с игрушками:D
Цену увеличить не забыли?
надо было успеть, такой вариант был:D
Без шуток, они предупреждали об этом заранее, даже выпустив новость ( хотя обычно так не делают другие разрабы) . Цену увеличили на ~ +20% (в зависим. от региона). Не так и много. Но в $ было 30, стало 40 $ .
Не забывайте, что после раннего доступа цены поднимают. Самое выгодно или купить сразу в раннем со скидкой, или дождаться скидки пока игра ещё в раннем доступе.
Если говорить про стим то весенняя распродажа 16 марта, можете подождать вдруг будет.
В эпике он сейчас 549 грн, в стиме 740 грн стандартная версия.