Создатели The Outlast Trials показали трейлер хэллоуинского обновления

Red Barrels, студия-разработчик хоррор-франшизы Outlast, сообщила о релизе 26 октября хэллоуинского обновления для многопользовательской игры The Outlast Trials, которая в настоящее время находится в раннем доступе Steam.
Во время празднования Хэллоуина вас ждет еще больше угощений: с 26 октября по 2 ноября в Steam будет проходить распродажа со скидкой 20%, а 25 октября на Spotify выйдет официальный саундтрек.
Обновление включает в себя новое испытание "Программа 4: Суд" и новые еженедельные программы, дополнительные MK-задачи и "Программу Гайстера" - ограниченное по времени событие на Хэллоуин со специальными наградами. Кроме того, игроков ожидают новые усилители, вариаторы, рецепты, косметика, предметы из ячеек, мини-игра "Комната сна", а также многочисленные улучшения качества жизни.