The Outlast Trials получила новые испытания и возвращение события "Самое главное"

Новые МК испытания - "Обработайте фабрику газом" и "Заберите свою свободу"

Ограниченное по времени событие: "Самое главное" (в испытании участвуют несколько главных активов). Гусберри, Койл и Франко объединяются чтобы преследовать вас в одном и том же испытании для комплексной терапии.

Новый ограниченный по времени каталог "Самое главное"

Обновление программы "Генезис". Программа Genesis была обновлена ​​и теперь включает все испытания. Испытания теперь организованы по темам. В программах теперь есть четкая визуальная обратная связь, позволяющая четко различать длинные испытания и МК-испытания. В дальнейшем все новые испытания и МК-испытания будут добавлены в соответствующие разделы программы "Генезис"

Дополнительные изменения:

Быстрая игра была заменена на новый Поиск Группы. Функция поиска групп, доступная с главного экрана терминала, позволяет игрокам общаться с другими игроками, желающими принять участие в таком же мероприятии.,

Функция поиска групп, доступная с главного экрана терминала, позволяет игрокам общаться с другими игроками, желающими принять участие в таком же мероприятии., Меню паузы теперь содержит три вкладки: "Меню", "Задачи" и "Набор". Игроки могут перемещаться по этим вкладкам для просмотра соответствующего контента. Во время Испытаний вкладка "Набор" доступна только для просмотра. Изменения по-прежнему можно внести в Комнате Отдыха и в Шаттле перед началом Испытания. Удерживание кнопки Tab (или Select на геймпаде) по-прежнему служит для быстрого открытия вкладки "Задачи"

Игроки могут перемещаться по этим вкладкам для просмотра соответствующего контента. Во время Испытаний вкладка "Набор" доступна только для просмотра. Изменения по-прежнему можно внести в Комнате Отдыха и в Шаттле перед началом Испытания. Удерживание кнопки Tab (или Select на геймпаде) по-прежнему служит для быстрого открытия вкладки "Задачи" Теперь можно закрепить одну задачу и постоянно отображать ее в HUD. Просто перейдите в меню «Задачи» и нажмите кнопку "Отслеживать задание"

Просто перейдите в меню «Задачи» и нажмите кнопку "Отслеживать задание" Изменения для Егеря: больше не будет появляться во время испытаний программы "Генезис" на уровнях сложности «Начальная» и "Нормальная". Он по-прежнему может появляться на нормальном уровне сложности для других видов терапии. Вероятность появления снижена до 20% (было 33%) на стандартном уровне сложности. Шансы появления снижены до 75% (было 100%). Теперь Егерь может появиться только один раз за испытание. После появления присутствие Егеря в Испытании сокращается до 3 минут (было 5 минут).

больше не будет появляться во время испытаний программы "Генезис" на уровнях сложности «Начальная» и "Нормальная". Он по-прежнему может появляться на нормальном уровне сложности для других видов терапии. Вероятность появления снижена до 20% (было 33%) на стандартном уровне сложности. Шансы появления снижены до 75% (было 100%). Теперь Егерь может появиться только один раз за испытание. После появления присутствие Егеря в Испытании сокращается до 3 минут (было 5 минут). В Конструктор испытаний добавлена ​​новая вкладка "Последние сыгранные" , в которой в хронологическом порядке перечислены последние сыгранные испытания. Улучшена совместимость с вариаторами.

, в которой в хронологическом порядке перечислены последние сыгранные испытания. Улучшена совместимость с вариаторами. Эскалационная терапия: добавлены все последние МК-испытания. Уменьшено количество шприцов в испытаниях. В одиночку теперь игроки могут иметь максимальный запас в 5 возрождений.

добавлены все последние МК-испытания. Уменьшено количество шприцов в испытаниях. В одиночку теперь игроки могут иметь максимальный запас в 5 возрождений. Бустер выносливости теперь дает временный иммунитет к выносливости и кратковременное увеличение скорости при использовании.

теперь дает временный иммунитет к выносливости и кратковременное увеличение скорости при использовании. Добавлены новые модели поведения для самозванцев

Исправлены другие различные ошибки.

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