В обновлении Winter Kills для The Outlast Trials появились новые задания и косметика на рождественскую тематику

Разработчик Red Barrels анонсировал новое рождественское обновление для кооперативного хоррор-экшена на выживание Outlast Trials. Обновление, получившее название Winter Kills, принесло с собой множество улучшений качества жизни, новую игровую историю и событие, в котором игроки смогут принять участие, чтобы получить дополнительные награды.

В рамках события Winter Kills игроки получат новые вариации миссий - Cold Snap и Find the Gifts. Кроме того, игроки смогут разблокировать новые эксклюзивные испытания и вызовы, а также получить новые праздничные косметические предметы для персонажей и спальных комнат.

В обновлении также появилась полная поддержка контроллеров, включая новые раскладки и поддержку вибрации. Кроме того, теперь игроки смогут найти новые документы с уликами, что еще больше расширит сюжетную линию The Outlast Trials, поскольку игроки продолжают расследование в институте Муркоффа.

В настоящее время Outlast Trials доступна в режиме раннего доступа на ПК. Ее полноценный релиз запланирован на 5 марта, а версии для Xbox и PlayStation также находятся в разработке.