Жуткий трейлер The Outlast Trials к скорому полноценному релизу хоррора

Студия Red Barrels уже в следующем месяце готовится выпустить полноценную версию кооперативного хоррора The Outlast Trials с видом от первого лица. Проект пробыл в рамках раннего доступа почти целый год, и теперь команда авторов готова представить свое финальное видение. В честь надвигающегося релиза был представлен очередной жуткий трейлер The Outlast Trials.
Свежий ролик на протяжении 2 минут знакомит нас с ужасами The Outlast Trials и содержит в себе несколько важных сюжетных намеков. Игра представляет собой приквел к первым двум играм серии The Outlast, действия которого разворачиваются во время холодной войны в непростой тюрьме. Игрокам в роли заключенных предстоит пройти множество страшных испытаний и преодолеть порождения ужасов, чтобы завоевать себе свободу.
Хоррор The Outlast Trials покинет ранний доступ на ПК уже 5 марта 2024 года. В этот же день состоится релиз игры на консолях: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One.