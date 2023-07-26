Смотрим новый геймплейный трейлер симулятора бездорожья Overpass 2 ©

В преддверии выхода Overpass 2 компания NACON и ее студия Neopica предлагают игрокам узнать больше о UTV (Utility Task Vehicles или Утилитарное транспортное средство) - одной из трех категорий транспортных средств в игре, которая будет доступна с 19 октября 2023 года на PlayStation®5, Xbox Series X|S и PC.

В Overpass 2 представлено 30 транспортных средств в трех различных категориях, поэтому поклонники этой дисциплины смогут принять участие в целом ряде гонок в различных условиях, выбирая транспортное средство, наиболее соответствующее их стилю и потребностям. Среди них UTV (более известные как багги) - универсальные, динамичные машины, подходящие для любой ситуации. Они известны своей скоростью и управляемостью благодаря встроенному рулю, а не просто рулевому колесу, позволяют экономить время на прямых участках и легко справляются с некоторыми препятствиями.

Игра предлагает на выбор 17 различных UTV от четырех известных производителей: Kawasaki, Yamaha, Polaris и Artic Cat. Разработчики сочли за честь точно воспроизвести конструкцию автомобилей, чтобы добиться еще большего реализма. Они также уделили особое внимание кастомизации - как внешней, с использованием логотипов и окраски, так и технической, с модификациями двигателя, шин и даже подвески.

Overpass 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 19 октября 2023 года.