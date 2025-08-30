Blizzard официально разрешила называть других игроков "нубами" в Overwatch 2

Компания Blizzard сделала неожиданный шаг, официально разрешив игрокам использовать слово "нуб" в Overwatch 2. Это решение было объявлено в твите официального аккаунта PlayOverwatch где компания извинилась перед забаненым игроком и объявила о снятии запрета.
Данное изменение произошло после волны критики от сообщества, а также после публикации статьи на портале Dexerto, которая осветила случаи несправедливых банов за использование этого термина. Ранее система банов в Overwatch 2, основанная на автоматической обработке жалоб, часто наказывала игроков за такие слова как "нуб", которые считались токсичными даже в шутливом контексте. И это не смотря на то, что в одном из сезонов игроки могли заполучить для себя звание n00b в своем профиле.
После снятия запрета игроки тут же воспользовались предоставленной возможностью и обозвали нубами самих Blizzard в комментариях. К чести компании, они отнеслись к этому с юмором.
Самое прикольное звание было в одном из сезонов "500 худших" или "топ 500 худших" что-то такое там точно было ))
Не хватает только ачивки "Позорный нуб"
зря // Оливер Алексеев
В концлагере чуть ослабили режим, и зеки уже в восторге? :D
придумали фигни всякой. если человек по факту нуб, в чём выдуманная "токсичность" ? или типа надо было терпилой и не высказывать челу, который вам сливает матч?
Ну выскажите вы ему и что? Матч то все равно он вам сольет. Или если чела обозвать нубом, он сразу лучше играть станет? По моему это не так работает XD
Ой, можно да? Спасибо что разрешили, жалко в эту помойку уже никто не играет из-за вашей душной атмосферы. Лучше бы балансом в свое время занимались а не лизанием жоп обиженок и ущемленок. Контора выродков, похерили такое наследие легендарных разрабов прошлых лет. Вот что бывает когда вокнутых фриков на работу берешь.
Да они летом вообще жестко прошлись по всем буквально за безобидные подколы даже, то ли автоматические баны то ли что но в игре полно игроков с нулевой и околонулевой репутацией стало
Noob происходит от слова newbie, что значит человек без какого-либо опыта в чём-то. Не считается оскорблением от слова совсем! Странно, что оно было под запретом.
Сейчас принято лелеять снежинок, угнетающихся буквально об воздух. Никого не волнует, что оно не оскорбление. Это как вместо "мужчина" и "женщина" у нас в играх становится всё больше "тип 1" и "тип 2".
Болван - это тоже изначально каменный идол или столб.
Тупой - это срезанный или урезанная версия нормального человека.
Идиот - тоже невежда и неуч с латыни.
Не существует оскорблений. Это всё субъективная оценка раков с клешнями, которые в твоей команде.