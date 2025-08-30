Blizzard официально разрешила называть других игроков "нубами" в Overwatch 2

Компания Blizzard сделала неожиданный шаг, официально разрешив игрокам использовать слово "нуб" в Overwatch 2. Это решение было объявлено в твите официального аккаунта PlayOverwatch где компания извинилась перед забаненым игроком и объявила о снятии запрета.

Данное изменение произошло после волны критики от сообщества, а также после публикации статьи на портале Dexerto, которая осветила случаи несправедливых банов за использование этого термина. Ранее система банов в Overwatch 2, основанная на автоматической обработке жалоб, часто наказывала игроков за такие слова как "нуб", которые считались токсичными даже в шутливом контексте. И это не смотря на то, что в одном из сезонов игроки могли заполучить для себя звание n00b в своем профиле.

После снятия запрета игроки тут же воспользовались предоставленной возможностью и обозвали нубами самих Blizzard в комментариях. К чести компании, они отнеслись к этому с юмором.