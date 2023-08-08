Blizzard выпустила новую короткометражку по Overwatch 2, где намекают на события нового сезона ©

Разработчики из студии Blizzard Entertainment вновь радуют фанатов сетевого шутера Overwatch 2 круто поставленной короткометражкой. В честь скорого старта нового сезона была опубликована новая анимационная лента под названием "Вызов". Ролик посвящён героине Соджорн и щедро снабдили его намеками на будущие события в мире Overwatch.

Новая короткометражка по Overwatch 2 показывает размеренную и мирную жизнь Соджорн. Обычный день героини внезапно прерывает агент Трамбли, который пришёл её разоблачить в незаконной деятельности. Однако в самый ответственный момент героев прерывает внезапно начавшееся восстание омников. Вероятно, таким образом нас подводят к сюжетным заданиям в Overwatch 2.

Новый сезон под названием "Вторжение" для Overwatch 2 стартует уже 10 августа. Вместе с его началом игра появится в цифровом магазине Steam, получит новые режимы игры, дополнительного героя и первый набор сюжетных миссий.