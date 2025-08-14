Геймплейный трейлер У Яна - нового героя Overwatch 2

Компания Blizzard Entertainment опубликовала в сети геймплейный трейлер нового героя класса поддержки в Overwatch 2 — У Яна. Тестирование персонажа пройдет с 14 по 18 августа. В игру его добавят со стартом 18-го сезона.

Во время сражений и помощи союзникам У Ян использует водную стихию. Основным оружием героя выступает Посох Сяньву, атакующий сферой воды.

Также он может направлять вперед волну, которая увеличивает объем получаемого союзниками исцеления и отбрасывает назад противников. Суперспособность У Яна позволяет защищать себя или союзника водным щитом, который затем взрывается.

В Overwatch 2 сейчас проходит 17-й сезон. С ним в игру добавили карту «Аатлис» для режима «Точка возгорания», а также расширили «Стадион». Еще в шутере появилось голосование за карту перед матчем.