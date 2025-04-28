Трейлер события-коллаборации Overwatch 2 x Gundam Wing

Разработчики Overwatch 2 спешат объявить об очередной коллаборации, опубликовав свежий трейлер. На этот раз в игру заглянет событие в честь 30-летия серии Mobile Suit Gundam Wing.
Облики в духе Gundam Wing получат 4 персонажа:
- Раматтра "Epyon";
- Ангел "Wing Zero";
- Солдат-76 "Tallgeese";
- Жнец "Deathscythe".
Все облики будут продаваться исключительно во внутриигровом магазине (по 2800 монет за каждый или комплектом 5900 монет за все).
Не забыли разработчики и о бесплатных наградах: во время события вы сможете выполнять задания, за которые дадут опыт боевого пропуска, граффити, значки, визитку и талисман «Гандаммари».
Коллаборация начнется завтра в 21:00 МСК и продлится до 12 мая.
типа рейнджеры?