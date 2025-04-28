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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 553 оценки

Трейлер события-коллаборации Overwatch 2 x Gundam Wing

Solstice Solstice

Разработчики Overwatch 2 спешат объявить об очередной коллаборации, опубликовав свежий трейлер. На этот раз в игру заглянет событие в честь 30-летия серии Mobile Suit Gundam Wing.

Облики в духе Gundam Wing получат 4 персонажа:

  • Раматтра "Epyon";
  • Ангел "Wing Zero";
  • Солдат-76 "Tallgeese";
  • Жнец "Deathscythe".

Все облики будут продаваться исключительно во внутриигровом магазине (по 2800 монет за каждый или комплектом 5900 монет за все).

Не забыли разработчики и о бесплатных наградах: во время события вы сможете выполнять задания, за которые дадут опыт боевого пропуска, граффити, значки, визитку и талисман «Гандаммари».

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Коллаборация начнется завтра в 21:00 МСК и продлится до 12 мая.

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