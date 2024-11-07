В Overwatch 2 началось мини-событие "Быстрая игра: взлом"

Разработчики Overwatch 2 запустили мини-событие «Быстрая игра: взлом», в котором игроки смогут выбирать не более 2 персонажей одной роли в режиме 5 на 5. Событие продлится до 8 ноября.

«Быстрая игра: взлом» Overwatch 2 — 6 ноября 2024 г.



Опробуйте обновленные ограничения по ролям и гибкие стратегии в середине матчей 5x5 с 6 по 8 ноября!



«Ограничение: 2» — новый формат режима «Быстрая игра: взлом», который поощряет игроков придумывать новые стратегии в обновленных матчах 5x5. Сочетание свободы открытого режима и ограничения на количество героев одной роли позволяет уделить большее внимание балансу внутри команды и взаимодействию между выбранными героями, а также предоставляет уникальные тактические возможности. Меняйте героев и стиль всей команды посреди матча и испытайте свои силы в открытом режиме!