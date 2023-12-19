В Overwatch 2 стартовало событие "Зимняя сказка"

Событие «Зимняя сказка» уже доступно в Overwatch 2! За вход в игру в подарок сразу дают милый новогодний значок с Трейсер. Новых потасовок нет, но вернулись старые. А еще запустился праздничный мини-пропуск с разными наградами.
Всё о мини-пропуске «Зимняя ярмарка»
Что могут получить игроки с БЕСПЛАТНОЙ версией пропуска:
- В бесплатной версии пропуска вы можете получать по 40 билетов в неделю, то есть за весь ивент собрать 120 билетов.
- За 120 билетов вы можете купить одну из трех легендарок по 90: на Батиста, Иллари или Кэссиди.
- У вас останется 30 билетов, которые можно потратить на анимацию лучшего момента матча Кэссиди (15) или любую визитку (15).
- Значки стоят 5 билетов, граффити — 5 билетов, брелок — 10 билетов.
- Легендарки Роковой вдовы или Райнхардта бесплатники купить не смогут в любом случае, они стоят 160 билетов.
Что могут получить игроки с премиум-версией пропуска (стоит 500 донат валюты):
- В премиум версии пропуска вы можете получать по 160 билетов в неделю, то есть за весь ивент собрать 480 билетов.
- За 480 билетов вы можете взять либо 2 легендарки по 160 (Райн и Вдова) и 1 скин за 90 и у вас останется 70 билетов на мелочевку. Либо потратить 480 билетов на 1 скин за 160 и 3 за 90.
Даже с премиум-пропуском вы не сможете получить все облики события, а тем более все предметы вообще. Чтобы купить все предметы события надо 695 билетов.
Что могут получить арабские шейхи и те, кому лень играть все три недели:
- В магазине продается набор со скином Трейсер, при покупке которого дают 575 билетов. Покупаете его и открываете практически все предметы — для получения остальных достаточно будет отыграть 36 матчей (каждые 9 будут давать вам 40 билетов). Быстрее всего матчи фармятся в потасовке «Охота на йети» — добрые игроки на йети часто помогают противникам.
Предметы внутриогрового магазина на первой неделе:
- Облик для оружия Жнеца «Жесткий свет» (1200);
- Облики для оружия Ангела «Жесткий свет» (1200);
- Облик для оружия Райнхардта «Жесткий свет» (1200);
- Меганабор с обликами для оружия всех трех героев (2900);
- Набор «Зимней ярмарки» (3000);
- Набор Соджорн «Торжественный наряд» (2100);
Событие будет идти до 9 января.