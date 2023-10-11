Королевская битва PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs выйдет на PC и консолях ©

Компания Bandai Namco Entertainment представила новый релиз - PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs. Эта новейшая игра в любимой франшизе представляет собой совершенно новый многопользовательский режим "Королевской битвы" PAC-MAN на современных игровых платформах, включая Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и ПК через Steam. Хотя конкретная дата выхода игры пока не определена, ожидается, что она появится в начале 2024 года.

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs вносит в аркадную игру PAC-MAN Battle Royale целый ряд улучшений, включая улучшенную графику, новые режимы игры, различные возможности настройки и новую музыку. Обещано повышение уровня конкуренции за счет кроссплатформенной игры, позволяющей принимать участие до 64 игроков, а также индивидуального подбора игроков с системой Friend, рейтинговым режимом и глобальными таблицами лидеров.