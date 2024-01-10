17-минутный геймплейный видеоролик о выживании на четырех колесах в Pacific Drive

Pacific Drive — главный герой нового семнадцатиминутного геймплейного видеоролика, опубликованного Game Informer с целью показать в действии оригинальную игру на выживание четырех колесах от Ironwood Studio.
В Pacific Drive, выходящей 22 февраля на ПК и PS5, мы расследуем серию загадочных событий от имени американского правительства, а в конечном итоге оказываемся вовлеченными в сверхъестественное событие, которое полностью меняет сценарий.
Таким образом, мы сможем использовать нашу машину, чтобы добраться до определенных областей, но часто нам также придется выходить из машины в поисках ресурсов и компонентов, полезных для продолжения миссии и прокачки нашей машины.