Игра на выживание с автомобильным уклоном Pacific Drive получила новый сюжетный трейлер

Посмотрите новый интригующий трейлер геймплея игры на выживание Pacific Drive, который был представлен на выставке Future Games Show Gamescom Showcase. Эта игра на выживание, действие которой разворачивается глубоко в живописных лесах северо-запада Тихого океана, где ваш автомобиль решает все. Когда вы попытаетесь разгадать тайну Олимпийской зоны отчуждения, заброшенного исследовательского объекта, наполненного аномалиями, ваша машина может стать решающим фактором между жизнью и смертью.
Новый сюжетный трейлер демонстрирует сами леса, предлагает взгляд с дороги на аномалии, которые вы исследуете, и начинает знакомить вас с людьми, которые будут помогать и мешать вам в этом путешествии. Как «нарушитель», некоторые люди удивляются, что вы вообще появились, но не все местные жители особенно рады, что вы попали в Зону отчуждения, и можно с уверенностью сказать, что они вряд ли появятся. чтобы сделать вашу жизнь проще.
Трейлер также позволяет поближе рассмотреть вашу машину и работу, которую вы проделаете, чтобы убедиться, что она обеспечит вашу безопасность. Собирайте мусор из сломанных автомобилей, брошенных на обочине дороги, и используйте найденные детали, чтобы отремонтировать свою собственную машину, и это может просто уберечь вас от загадочного хаоса, который готов развернуться вокруг вас.
Pacific Drive выйдет в следующем году на PS5 и ПК d Epic Games Store и Steam.