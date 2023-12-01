Таинственное приключение на выживание за рулем Pacific Drive получило новый трейлер с датой релиза

Pacific Drive отправит игроков в незабываемое путешествие, когда 22 февраля 2024 года выйдет приключенческая игра на выживание за рулем для PlayStation 5 и ПК, объявили сегодня Ironwood Studios и партнер-издатель Kepler Interactive. Дата выпуска долгожданной игры была раскрыта в новом трейлере, дебютировавшем на выставке PC Gaming Show: Most Wanted
Загляните за кулисы прошлого Олимпийской зоны отчуждения, захватывающего простора в самом сердце Пасифик-Драйв. Когда-то сияющая жемчужина на северо-западе Тихого океана теперь находится за 300-метровой стеной, закрытой для внешнего мира и предоставленной загадочным явлениям и силам природы. Исследуйте совершенно захватывающие новые биомы, углубляясь в неизведанное; нанесите на карту Зону, раскройте ее скрытую историю и попытайтесь обойти смертельные аномалии этого сюрреалистического места.
Садитесь за руль уникального универсала, поддерживая и улучшая свою поездку с помощью спасательных инструментов, путешествуя по опасной местности, собирая припасы и выживая в напряженных столкновениях с опасными опасностями земли. Чем дальше вы едете, темные голоса доносятся до радиоприемника вашего автомобиля, задавая вопросы и грозные предупреждения, заставляя вас гадать, кто или что осталось в этом пустынном месте.
Да чё все помешались на этих выживалках!????