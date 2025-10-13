Painkiller готовится к возвращению: демо новой версии уже доступно в Steam

Издатель 3D Realms и студия Anshar Studios представили свежий двухминутный обзорный обзор возрожденного Painkiller — культового шутера, возвращающегося в современном формате с кооперативом, динамикой и обновленным визуалом. Одновременно с показом трейлера разработчики выпустили демо-версию для ПК, доступную в рамках Steam Next Fest: October 2025 Edition.

Игроков ждет новая интерпретация легенды, где мрачное Чистилище становится ареной для искупления грехов. Вы — осужденный воин, которому Голос Создателя дает последний шанс заслужить спасение. Чтобы добиться этого, предстоит прорубаться сквозь полчища демонов, отражая вторжение падшего ангела Азазеля в кровавых сражениях с элементами акробатики и мощным арсеналом как новых, так и классических орудий Painkiller.

Игра предлагает кооператив на троих, где можно объединиться с друзьями, исследовать зловещие локации и сразиться с кошмарными существами, включая нефилимов — чудовищных потомков Азазеля. Каждый из четырех героев — Инк, Войд, Сол и Роч — обладает уникальными способностями, влияющими на стиль боя и стратегию команды.

Особого внимания заслуживает режим “Rogue Angel” — отдельный roguelike-режим с процедурными аренами, где игроки смогут собирать карты Таро, усиливать оружие и сражаться с эпическими боссами.

Полная версия Painkiller выйдет 21 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.