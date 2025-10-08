ЧАТ ИГРЫ
Painkiller 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.7 96 оценок

Painkiller получила новый кровавый трейлер

monk70 monk70

3D Realms и разработчики Anshar Studios выпустили новый брутальный геймплейный трейлер Painkiller, обновлённого, адреналинового шутера, релиз которого запланирован на 21 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Новый геймплейный трейлер под названием «Blood Pact» переносит игроков в глубины Чистилища, где их ждут демоны, титаны и невообразимые ужасы. В ролике демонстрируется напряжённый кооперативный геймплей в сопровождении пульсирующего металлического саундтрека, который усиливает напряжение и острые ощущения.

Комментарии:  6
ant 36436

Хорошая игра... была.

8
Samson48

А что с этой не так?

1
ant 36436 Samson48

Это кооп шутан.

1
Samson48 ant 36436

Так есть же одиночный режим.

1
Сонный Джо

Ну вот и Painkiller постигла учесть "зумер-шутер" всё как по шаблонам: Ярко, разноцветно, ванильно весело.

3
TYTAHXAMOН

Так то вроде неплохо. Зарубы будут видно серъёзные. Но игра затяряется и забудится, столько игр выходит в это время.