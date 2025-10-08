Painkiller получила новый кровавый трейлер

3D Realms и разработчики Anshar Studios выпустили новый брутальный геймплейный трейлер Painkiller, обновлённого, адреналинового шутера, релиз которого запланирован на 21 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Новый геймплейный трейлер под названием «Blood Pact» переносит игроков в глубины Чистилища, где их ждут демоны, титаны и невообразимые ужасы. В ролике демонстрируется напряжённый кооперативный геймплей в сопровождении пульсирующего металлического саундтрека, который усиливает напряжение и острые ощущения.