Painkiller получила новый кровавый трейлер

3D Realms и разработчики Anshar Studios выпустили новый брутальный геймплейный трейлер Painkiller, обновлённого, адреналинового шутера, релиз которого запланирован на 21 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Новый геймплейный трейлер под названием «Blood Pact» переносит игроков в глубины Чистилища, где их ждут демоны, титаны и невообразимые ужасы. В ролике демонстрируется напряжённый кооперативный геймплей в сопровождении пульсирующего металлического саундтрека, который усиливает напряжение и острые ощущения.
Хорошая игра... была.
А что с этой не так?
Это кооп шутан.
Так есть же одиночный режим.
Ну вот и Painkiller постигла учесть "зумер-шутер" всё как по шаблонам: Ярко, разноцветно, ванильно весело.
Так то вроде неплохо. Зарубы будут видно серъёзные. Но игра затяряется и забудится, столько игр выходит в это время.