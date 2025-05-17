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Palia 10.08.2023
Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, Фэнтези
7.3 76 оценок

Онлайн Palia резко вырос после выхода дополнения Elderwood

Solstice Solstice

У Palia — бесплатного фэнтезийного симулятора жизни — резко увеличилось число игроков: в Steam онлайн более чем удвоился после выхода масштабного обновления Elderwood Expansion.

Ключевые данные:

  • Пиковый онлайн в Steam: 17 508 (13 мая)
  • Средний онлайн в апреле: 4 161
  • Онлайн держится выше 14 000 даже спустя несколько дней
  • Игра также доступна на Epic Games, Xbox Series X/S и PS5 с 13 мая

Что принесло обновление Elderwood:

  • Новая зона приключений
  • Артефакты и реликвии
  • Декор и улучшения кастомизации
  • Новый житель
  • Самое крупное обновление игры по словам разработчиков

Рост активности — хороший знак для онлайн-ориентированной Palia. Благодаря кроссплею и свежему контенту, игра, похоже, ещё долго сохранит живое сообщество.

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