Онлайн Palia резко вырос после выхода дополнения Elderwood

У Palia — бесплатного фэнтезийного симулятора жизни — резко увеличилось число игроков: в Steam онлайн более чем удвоился после выхода масштабного обновления Elderwood Expansion.
Ключевые данные:
- Пиковый онлайн в Steam: 17 508 (13 мая)
- Средний онлайн в апреле: 4 161
- Онлайн держится выше 14 000 даже спустя несколько дней
- Игра также доступна на Epic Games, Xbox Series X/S и PS5 с 13 мая
Что принесло обновление Elderwood:
- Новая зона приключений
- Артефакты и реликвии
- Декор и улучшения кастомизации
- Новый житель
- Самое крупное обновление игры по словам разработчиков
Рост активности — хороший знак для онлайн-ориентированной Palia. Благодаря кроссплею и свежему контенту, игра, похоже, ещё долго сохранит живое сообщество.