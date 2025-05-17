Онлайн Palia резко вырос после выхода дополнения Elderwood

У Palia — бесплатного фэнтезийного симулятора жизни — резко увеличилось число игроков: в Steam онлайн более чем удвоился после выхода масштабного обновления Elderwood Expansion.

Ключевые данные:

Пиковый онлайн в Steam: 17 508 (13 мая)

Средний онлайн в апреле: 4 161

Онлайн держится выше 14 000 даже спустя несколько дней

Игра также доступна на Epic Games, Xbox Series X/S и PS5 с 13 мая

Что принесло обновление Elderwood:

Новая зона приключений

Артефакты и реликвии

Декор и улучшения кастомизации

Новый житель

Самое крупное обновление игры по словам разработчиков

Рост активности — хороший знак для онлайн-ориентированной Palia. Благодаря кроссплею и свежему контенту, игра, похоже, ещё долго сохранит живое сообщество.