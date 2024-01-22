Авторы Palworld не боятся юридических проблем с правообладателями из Nintendo и The Pokemon Company

С тех пор как Palworld появилась на сцене, сравнения с Pokemon стали появляться все чаще и чаще, но разработчик не беспокоится о каких-либо юридических последствиях.
Palworld пользуется бешеным успехом у разработчика Pocketpair, продав пять миллионов копий за три дня на PC и Xbox и набрав более 1 500 000 одновременных игроков в Steam. В игре игроки собирают и выращивают милых существ, называемых Палами, которые, помимо сражений на вашей стороне, могут помогать вам собирать ресурсы, строить здания и ухаживать за урожаем. Но хотя набор навыков этих карманных монстров более разнообразен, чем в серии Pokemon, их дизайн принес Palworld прозвище "Покемонов с огнестрелом", а также вызвал опасения по поводу возможного нарушения авторских прав.
Генеральный директор PocketPair Такуро Мизобе затронул эту тему в интервью изданию Automation и постарался развеять опасения, что компания может столкнуться с судебной тяжбой с Nintendo из-за сходства Палов с покемонами. По словам Мизобе, игра прошла юридическую проверку, и ни одна компания не предпринимала никаких действий против нее.
Мы очень серьезно относимся к созданию наших игр, и у нас нет абсолютно никаких намерений нарушать интеллектуальную собственность других компаний.
Хотя влияние Pokemon очевидно, в другом месте интервью Мизобе отмечает, что Palworld с ее открытым миром и механикой выживания и крафтинга имеет гораздо больше общего с Ark: Survival Evolved от Studio Wildcard, чем с серией Nintendo.
На первый взгляд Palworld может показаться милой, но у игры есть и другая, явно более темная сторона, о чем игроки узнали недавно, обнаружив, что вы можете захватывать людей и продавать их "очень ценные" части на внутриигровом черном рынке.
Если я не ошибаюсь, то эти разрабы ходят под майками, и в этом случае - им явно не стоит бояться Нинтендо.
Как не крути, но майки далеко не мальчики для битья и они ни за что не позволят забрать их деньги.
К тому же - попробуй докажи, что это копия покемонов. Названия другие и способности другие, да и внешний вид так же отличается.
Общие сходства - это вообще ничего не доказывает.
По общим сходства - 1000 игр похожи друг на друга. Особенно шутеры и ммо
это независимая студия из токио.
какие майки нах? у вас там шиза что-ли, думаете, что все студии майкрасофту принадлежат?
Ты слишком глубоко капнул, за тобой уже выехали агенты майкрософт
жду. лично мне каждый из них отсосёт, ибо на бОльшее они не способны, как и весь майкрасофт в целом
фу гей
да не юристоит стоит сейчас боятся а засланной культуры отмены
От кого? Нинтендобоев и зоошизов в стиме троллируют как только можно и не можно.
Какие еще суды? Есть множество игр схожих с покемонами, где нужно ловить, тренировать и заставляться биться между собой бедную животинку. Например TemTem, Nexomon которые больше похожи на игры от нинтендо, чем Palworld.
а чё бояться, если уже заработали на откуп? вот если бы продано было всего 200к копий, то тогда в долгах могли бы помереть
слепили кал трешак в сранним доступе натырев отовсюду прям бунтари лол… на самом же деле юридические последствия должны быть у тех кто в этот кал трешак играет и тем самым гонит индустрию в ад
Тебе стоит обратиться к специалистам, у тебя какая-то обсессия вокруг кала.
Примерно каждый третий комментарий содержит слово "кал".
Так у него "кал трешак" любимое словосочетание. )
Понятно... "кал трешак" это он про себя. )
это не у меня это у индустрии, а более правильными терминами называть подобное правила ресурса не позволяют