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об игре
Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.6 145 оценок

Авторы Palworld не боятся юридических проблем с правообладателями из Nintendo и The Pokemon Company

butcher69
Новости

С тех пор как Palworld появилась на сцене, сравнения с Pokemon стали появляться все чаще и чаще, но разработчик не беспокоится о каких-либо юридических последствиях.

Palworld пользуется бешеным успехом у разработчика Pocketpair, продав пять миллионов копий за три дня на PC и Xbox и набрав более 1 500 000 одновременных игроков в Steam. В игре игроки собирают и выращивают милых существ, называемых Палами, которые, помимо сражений на вашей стороне, могут помогать вам собирать ресурсы, строить здания и ухаживать за урожаем. Но хотя набор навыков этих карманных монстров более разнообразен, чем в серии Pokemon, их дизайн принес Palworld прозвище "Покемонов с огнестрелом", а также вызвал опасения по поводу возможного нарушения авторских прав.

Генеральный директор PocketPair Такуро Мизобе затронул эту тему в интервью изданию Automation и постарался развеять опасения, что компания может столкнуться с судебной тяжбой с Nintendo из-за сходства Палов с покемонами. По словам Мизобе, игра прошла юридическую проверку, и ни одна компания не предпринимала никаких действий против нее.

Мы очень серьезно относимся к созданию наших игр, и у нас нет абсолютно никаких намерений нарушать интеллектуальную собственность других компаний.

Хотя влияние Pokemon очевидно, в другом месте интервью Мизобе отмечает, что Palworld с ее открытым миром и механикой выживания и крафтинга имеет гораздо больше общего с Ark: Survival Evolved от Studio Wildcard, чем с серией Nintendo.

На первый взгляд Palworld может показаться милой, но у игры есть и другая, явно более темная сторона, о чем игроки узнали недавно, обнаружив, что вы можете захватывать людей и продавать их "очень ценные" части на внутриигровом черном рынке.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
DezmondAin Grimm

Если я не ошибаюсь, то эти разрабы ходят под майками, и в этом случае - им явно не стоит бояться Нинтендо.

Как не крути, но майки далеко не мальчики для битья и они ни за что не позволят забрать их деньги.

К тому же - попробуй докажи, что это копия покемонов. Названия другие и способности другие, да и внешний вид так же отличается.

Общие сходства - это вообще ничего не доказывает.

По общим сходства - 1000 игр похожи друг на друга. Особенно шутеры и ммо

8
JohnTornton

это независимая студия из токио.
какие майки нах? у вас там шиза что-ли, думаете, что все студии майкрасофту принадлежат?

-1
Unicorling JohnTornton

Ты слишком глубоко капнул, за тобой уже выехали агенты майкрософт

4
JohnTornton Unicorling

жду. лично мне каждый из них отсосёт, ибо на бОльшее они не способны, как и весь майкрасофт в целом

-2
BAGMAN2 JohnTornton

фу гей

0
Дворф

да не юристоит стоит сейчас боятся а засланной культуры отмены

0
GunGrave616

От кого? Нинтендобоев и зоошизов в стиме троллируют как только можно и не можно.

0
Lored_

Какие еще суды? Есть множество игр схожих с покемонами, где нужно ловить, тренировать и заставляться биться между собой бедную животинку. Например TemTem, Nexomon которые больше похожи на игры от нинтендо, чем Palworld.

0
JohnTornton

а чё бояться, если уже заработали на откуп? вот если бы продано было всего 200к копий, то тогда в долгах могли бы помереть

-2
Wolfenstein

слепили кал трешак в сранним доступе натырев отовсюду прям бунтари лол… на самом же деле юридические последствия должны быть у тех кто в этот кал трешак играет и тем самым гонит индустрию в ад

-21
SpaceyTurkey

Тебе стоит обратиться к специалистам, у тебя какая-то обсессия вокруг кала.

4
ratte88 SpaceyTurkey

Примерно каждый третий комментарий содержит слово "кал".

4
SpaceyTurkey ratte88

Так у него "кал трешак" любимое словосочетание. )

1
Xstranger

Понятно... "кал трешак" это он про себя. )

0
Wolfenstein SpaceyTurkey

это не у меня это у индустрии, а более правильными терминами называть подобное правила ресурса не позволяют

-1