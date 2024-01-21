В хитовой Palworld можно "продавать людей" на черном рынке

Геймеры сделали жуткое открытие в популярной Palworld. Оказывается, в игре можно ловить NPC и продавать их на черном рынке.
Идея кооперативного симулятора выживания заключается в том, что пользователям нужно строить здания, исследовать подземелья и добывать ресурсы. Сделать это можно благодаря необычным существам, Палам, которые водятся в открытом мире. Поймав удивительных созданий, геймеры смогут принудить их трудиться на фабриках и фермерских хозяйствах, а также сражаться. Как выяснилось, провернуть нечто подобное можно не только с миловидными представителями фауны.
Стример Coney одним из первых обнаружил, что в Palworld можно ловить людей. По его словам, персонажей можно не только заставить работать, но и продать на черном рынке за большие деньги. Кроме того, из человеческих тел можно получать ресурсы — для этого достаточно просто их расчленить.
Palworld продолжает набирать популярность в Steam. Всего за 24 часа с момента релиза 19 января 2024 года авторы продали более 2 млн копий игры. Сейчас пиковый онлайн новинки составляет 851 тыс. человек. Ей не хватает совсем немного, чтобы обогнать Baldur's Gate 3 с ее рекордом в 875 тыс. одновременных пользователей.
ark и conan эксаил- в полную силу- молодцы разрабы прям вдохновлялись этими двумя играми.
Палы с огнестрелами, рабовладельство, расчленение и каннибализм- а еще недавно игра выглядела такой милой и невинной)