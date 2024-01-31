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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.3 501 оценка

Авторы Palworld признают сложность добавления в игру PvP, однако они всё равно попытаются это сделать

Gutsz
Новости

Ошеломительный финансовый успех Palworld и активность игроков практически гарантировали игре продолжительную контентную поддержку. Авторы проекта из японской студии Pocketpair уже работают над будущими обновлениями. Игру планируют расширить рейдовыми боссами, новыми островами, палами и технологиями. Также одним из важных нововведений в Palworld должен стать PvP-режим, который, как признают сами разработчики, будет очень сложно добавить.

Как объяснили разработчики Palworld, команда очень переживает за стабильность работы некоторых механик и честный баланс для всех игроков. В режиме PvE у них практически не возникало проблем с пониманием баланса, и добавление PvP может нарушить созданную авторами гармонию игрового процесса между всеми элементами.

Попытка заставить PvP и PvE работать друг с другом означает разработку игры со значительными ограничениями в плане игрового дизайна. В многопользовательскую PvE-игру вы можете легко добавить однопользовательский режим, не внося больших изменений в игровую систему. Но что касается PvP, если вы думаете об этом так: "Это просто игроки избивают друг друга, это должно быть просто", и пытаетесь реализовать это без особых раздумий, вам придется нелегко.

— объяснил генеральный директор Pocketpair Такуро Мизобе в интервью Automaton.

В Pocketpair очень скептично относятся к внедрению PvP. По словам Такуро Мизобе, они оценивают успешность реализации этого режима около 10%. Несмотря на это, разработчики продолжат изучать возможности и работать над оптимизацией. Игроки не увидят этот режим, пока авторы не будут уверены в нем сами, а в случае необходимости он будет дорабатываться с учетом пожеланий игроков.

-3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
DrZoiberg

Расширьте до размеров земли или хотя бы луны

-1
Kitocun

Да не будут они ни чего делать это просто бизнес они уже окупили проект и продали тираж и пойдут щас новую кормушку штамповать.

-3