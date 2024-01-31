Авторы Palworld признают сложность добавления в игру PvP, однако они всё равно попытаются это сделать

Ошеломительный финансовый успех Palworld и активность игроков практически гарантировали игре продолжительную контентную поддержку. Авторы проекта из японской студии Pocketpair уже работают над будущими обновлениями. Игру планируют расширить рейдовыми боссами, новыми островами, палами и технологиями. Также одним из важных нововведений в Palworld должен стать PvP-режим, который, как признают сами разработчики, будет очень сложно добавить.
Как объяснили разработчики Palworld, команда очень переживает за стабильность работы некоторых механик и честный баланс для всех игроков. В режиме PvE у них практически не возникало проблем с пониманием баланса, и добавление PvP может нарушить созданную авторами гармонию игрового процесса между всеми элементами.
Попытка заставить PvP и PvE работать друг с другом означает разработку игры со значительными ограничениями в плане игрового дизайна. В многопользовательскую PvE-игру вы можете легко добавить однопользовательский режим, не внося больших изменений в игровую систему. Но что касается PvP, если вы думаете об этом так: "Это просто игроки избивают друг друга, это должно быть просто", и пытаетесь реализовать это без особых раздумий, вам придется нелегко.
— объяснил генеральный директор Pocketpair Такуро Мизобе в интервью Automaton.
В Pocketpair очень скептично относятся к внедрению PvP. По словам Такуро Мизобе, они оценивают успешность реализации этого режима около 10%. Несмотря на это, разработчики продолжат изучать возможности и работать над оптимизацией. Игроки не увидят этот режим, пока авторы не будут уверены в нем сами, а в случае необходимости он будет дорабатываться с учетом пожеланий игроков.
Расширьте до размеров земли или хотя бы луны
Да не будут они ни чего делать это просто бизнес они уже окупили проект и продали тираж и пойдут щас новую кормушку штамповать.