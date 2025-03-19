Авторы Palworld рассказали о реакции на иск от Nintendo

Джон Бакли, директор по коммуникациям в студии Pocketpair, поделился своими переживаниями относительно иска, поданного Nintendo, во время выступления на GDC 2025. По его словам, иск стал для команды шоком, так как они не ожидали обвинений в нарушении патентных прав, особенно в контексте работы над игрой Palworld.

Бакли с юмором отметил, что «коллеги из инди-компании решили напасть» на Pocketpair, хотя разбирательство по делу всё ещё продолжается, и он может обсуждать ситуацию лишь в общих чертах. Иск был неожиданным ударом, ведь команда прилагала усилия, чтобы избежать юридических проблем, особенно в Японии, где рынок для инди-игр довольно строгий.

Директор по коммуникациям подчеркнул, что давление, которое испытывают небольшие студии при крупном релизе, может стать невыносимым. Он отметил, что многие компании не смогли бы пережить такие испытания и, возможно, разрушились бы под грузом угроз и негатива. Однако Pocketpair удалось сохранить свою сплочённость и преодолеть все трудности, сохранив при этом всех сотрудников.

В начале 2025 года Pocketpair открыла издательство, которое будет помогать другим инди-студиям, но оно не будет ограничиваться только играми, похожими на Palworld.