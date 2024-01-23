Авторы Palworld выпустили обновление для Xbox и PC Game Pass

Сегодня разработчик Pocketpair выпустил обновление для своей суперпопулярной выживалки Palworld, предназначенное специально для Xbox и Microsoft Store PC-версии игры.
Патч имеет номер 0.1.1.0 и не затрагивает версию игры для Steam. Он призван устранить проблемы, характерные для других версий.
Разработчик упоминает в Discord, что патч исправляет "многочисленные ошибки", в том числе проблемы со звуком, которые влияли на сборки Xbox и Microsoft Store для ПК.
В настоящее время Palworld доступна для PC и Xbox, а также для Game Pass без дополнительной платы.
На платформе Valve число одновременных игроков достигло почти 1,6 миллиона, что стало третьим показателем за все время существования платформы после PUBG и Counter-Strike 2. По данным сайта SteamDB, на момент написания этой статьи в игру на Steam играют 1 115 219 человек.