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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.9 169 оценок

Авторы Palworld выпустили обновление для Xbox и PC Game Pass

butcher69
Новости

Сегодня разработчик Pocketpair выпустил обновление для своей суперпопулярной выживалки Palworld, предназначенное специально для Xbox и Microsoft Store PC-версии игры.

Патч имеет номер 0.1.1.0 и не затрагивает версию игры для Steam. Он призван устранить проблемы, характерные для других версий.

Разработчик упоминает в Discord, что патч исправляет "многочисленные ошибки", в том числе проблемы со звуком, которые влияли на сборки Xbox и Microsoft Store для ПК.

В настоящее время Palworld доступна для PC и Xbox, а также для Game Pass без дополнительной платы.

На платформе Valve число одновременных игроков достигло почти 1,6 миллиона, что стало третьим показателем за все время существования платформы после PUBG и Counter-Strike 2. По данным сайта SteamDB, на момент написания этой статьи в игру на Steam играют 1 115 219 человек.

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