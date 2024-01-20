Фанаты Nintendo и покемонов в ярости от Palword и призывают к бойкоту игры

Ярые фанаты Nintendo и покемонов выступили против Palworld в социальных сетях, обвинив игру с открытым миром на выживание в явном копировании дизайна взятого из серии Pokemon.

Впервые Palworld была представлена в 2021 году, и не сразу люди стали называть ее "покемоны с огнестрелом". Как и в Pokemon, в Palworld представлено множество очаровательных и крутых существ, которых игроки могут ловить и использовать в бою. Однако в геймплейном плане игра значительно отличается от других: она не только является игрой на выживание, но и включает в себя такие взрослые темы, как браконьерство, рабство и преступления.

Несмотря на эти отличия, не все фанаты покемонов довольны Palworld, считая, что новая игра Pocketpair не просто вдохновляется культовой серией Nintendo.

Разгневанный состоянием дизайна существ Palworld один страстный поклонник покемонов написал в X/Twitter, призывая других не поддерживать новую инди-игру. Пост, набравший более 7 000 лайков, гласит: "Напоминаю, не поддерживайте Palworld, она даже не скрывает, что скопирована, а сколько еще она украла?".

Один из самых язвительных ответов продолжил: "Мой друг так отчаянно хочет, чтобы я поиграл с ним в эту игру, но, блин... зачем играть в имитацию, если можно поиграть в настоящую вещь, которая в 10 раз лучше этой подделки".

Люди говорили мне, что есть сотни оригинальных дизайнов, и не каждый из них - вопиющая копия покемона. Угадайте, что? Я видел остальные, и, что неудивительно, 90% из них определенно являются копией существующих покемонов, а некоторые из них буквально состоят из частей их моделей.

Это не осталось незамеченным и некоторые пользователи начали высмеивать фанатов покемонов в ответ, создавая разнообразные мемы в насмешку над таким поведением.

Что касается разработчика Pocketpair, то он открестился от сравнений с Pokemon, подчеркнув аспекты выживания, которые напоминают такие игры, как Ark: Survival Evolved.

Вряд ли жалобы, и призывы к бойкоту, на Palworld со стороны фанатов Nintendo и покемонов смогут омрачить ее успех, ведь число поклонников растет с каждым часом. Сегодня стало известно, что за первые 24 часа было продано 2 млн копий.