Фанаты Nintendo и покемонов в ярости от Palword и призывают к бойкоту игры

Ярые фанаты Nintendo и покемонов выступили против Palworld в социальных сетях, обвинив игру с открытым миром на выживание в явном копировании дизайна взятого из серии Pokemon.
Впервые Palworld была представлена в 2021 году, и не сразу люди стали называть ее "покемоны с огнестрелом". Как и в Pokemon, в Palworld представлено множество очаровательных и крутых существ, которых игроки могут ловить и использовать в бою. Однако в геймплейном плане игра значительно отличается от других: она не только является игрой на выживание, но и включает в себя такие взрослые темы, как браконьерство, рабство и преступления.
Несмотря на эти отличия, не все фанаты покемонов довольны Palworld, считая, что новая игра Pocketpair не просто вдохновляется культовой серией Nintendo.
Разгневанный состоянием дизайна существ Palworld один страстный поклонник покемонов написал в X/Twitter, призывая других не поддерживать новую инди-игру. Пост, набравший более 7 000 лайков, гласит: "Напоминаю, не поддерживайте Palworld, она даже не скрывает, что скопирована, а сколько еще она украла?".
Один из самых язвительных ответов продолжил: "Мой друг так отчаянно хочет, чтобы я поиграл с ним в эту игру, но, блин... зачем играть в имитацию, если можно поиграть в настоящую вещь, которая в 10 раз лучше этой подделки".
Люди говорили мне, что есть сотни оригинальных дизайнов, и не каждый из них - вопиющая копия покемона. Угадайте, что? Я видел остальные, и, что неудивительно, 90% из них определенно являются копией существующих покемонов, а некоторые из них буквально состоят из частей их моделей.
Это не осталось незамеченным и некоторые пользователи начали высмеивать фанатов покемонов в ответ, создавая разнообразные мемы в насмешку над таким поведением.
Что касается разработчика Pocketpair, то он открестился от сравнений с Pokemon, подчеркнув аспекты выживания, которые напоминают такие игры, как Ark: Survival Evolved.
Вряд ли жалобы, и призывы к бойкоту, на Palworld со стороны фанатов Nintendo и покемонов смогут омрачить ее успех, ведь число поклонников растет с каждым часом. Сегодня стало известно, что за первые 24 часа было продано 2 млн копий.
отбитые детишки бунтуют? дайте им ремнём по жёпе
твиттер рассадник умственно отсталых людей
увы =(
плакать что новая игра выглядит как что то что было раньше =))) бред жи
наверно тупые америкосы не в курсе поговорки
ВСЁ НОВОЕ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ .
ахахаха ,просто им обидно что на нинтендо нет игры
Идите в марио играйте
С одной стороны я понимаю нинтендобоев что тут явное паразитирование на франшизе. Без почти полностью скопированного дизайна покемонов на игру мало кто бы обратил внимание. А с другой стороны покемоны с онестрелом - это весело. Как ни им понимать о важности весёлого геймплея
Япошки совсем уже тронулись умом со своими покемонами! Они скоро уже будут жениться на своих покемонах. Больные *********!!!
они давно уже женяться на секс куклах в полный рост и официальным браком. Так они себя ущербные чувствуют со своими куклами полноценными. Еб**тые они там и трусы ношенные женские покупают и нюхают из торговых автоматов
Ну и правильно, Следователям потом будет "весело" расспрашивать его жену или мужа о случившимся происшествии.
Я могу понять претензии, ведь в некоторых случаях, дизайн местных "покемонов", чуть ли не 1 в 1 скопирован из серии игр Покемоны. Но обычных игроков, это не должно заботить. Это вопрос, который будет решать Нинтендо, если посчитают, что оно того стоит. А кто прям так яро орет, они просто отбитые, а их хватает на всех платформах. Мне нравятся игры Нинтендо, но не ору же о их превосходстве (максимум защищаю и рассказываю о них тем, кто не играл, но из-за своих..стереотипов, вешает негативные и не оправданные ничем ярлыки на хорошие игры)
эти люди больные?
патентное и правовое устройство надо отменять, люди не могут выпускать хорошие вещи, потому что кто-то присвоил себе имя или образ и отказывается этим делиться с обществом
согласен пусть каждый выбирает что хочет, ему надо это или другое, пусть выбирает каждый сам для себя что он хочет
свичасты настолько тупые что - предсказуемы.
обиженки
сделал возврат, трешанина это
скиньте оригиналы мемасов
ммм япошки ещё учить других будут... ЦЕННИКИ у покемонов это ад просто ну серьёзно слишком дорого так пусть эти "недовольные" катятся куда подальше