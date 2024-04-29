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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 1 131 оценка

Игроки Palworld провели в игре уже 150 тысяч игровых лет

Simple Jack
Новости

100 дней прошло с момента запуска Palworld в раннем доступе на платформах Steam и Xbox. Разработчики игры поделились статистикой, сообщив, что игроки провели в игре более 1,3 млрд часов, что эквивалентно примерно 150 тысячам лет. Дополнительные детали и статистика не были предоставлены, разработчики ограничились лишь общим временем, проведенным в Palworld.

Количество игроков, сыгравших в Palworld к концу января, составило более 19 млн человек, а через месяц это число возросло до 25 млн, из которых 15 млн игроков приобрели игру на платформе Steam.

Точное число пользователей на данный момент остается неизвестным.

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