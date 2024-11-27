"Кроссовер века": Palworld готовится к сотрудничеству с Terraria

Разработчики Palworld, популярной игры от студии Pocket Pair, объявили об амбициозном сотрудничестве с Terraria. Эта новость была представлена в официальном аккаунте Palworld в социальных сетях, где также сообщается, что более подробная информация станет доступна позже. Кроссовер намечен на 2025 год, а пока студия готовит обновление для Palworld, которое выйдет в ближайшее время.

Иллюстрация, сопровождающая анонс, демонстрирует героев из обеих игр в дружеском рукопожатии, что обещает объединение уникальных механик и визуальных стилей этих проектов. Игроки с нетерпением ожидают, каким образом будут реализованы миры Terraria и Palworld в рамках кроссовера.

Palworld — многопользовательская выживалка, сочетающая элементы строительства, исследования и взаимодействия с фантастическими существами, известных как Палы. Проект находится в раннем доступе, но уже завоевал аудиторию своей необычной концепцией, где игроки могут не только заботиться о существах, но и использовать их в битвах или даже производстве. Ожидается, что кроссовер с Terraria привнесет в игру новые механики и косметические элементы, вдохновленные 2D-песочницей от Re-Logic. В свою очередь в Terraria могут появиться питомцы из Palworld.

Сотрудничество Terraria и Palworld обещает стать одним из самых ожидаемых событий 2025 года.