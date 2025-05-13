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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 1 457 оценок

Palworld и Terraria объединяются: летом выйдет обновление Tides of Terraria

butcher69 butcher69
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Этим летом в Palworld стартует кроссовер с Terraria — обновление под названием Tides of Terraria. Это будет масштабное событие, объединяющее элементы двух популярных игр.

Игроков ждёт встреча с монстрами из Terraria, которых можно будет ловить, тренировать и использовать в бою, как Палов. Кроме того, разработчики Palworld пообещали добавить новых существ, острова и другой контент, не связанный напрямую с кроссовером.

Больше подробностей разработчики обещают раскрыть в ближайшие недели. Также команда Palworld напомнила, что продажи Terraria превысили 60 миллионов копий, что подтверждает актуальность и культовый статус игры.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Magmor

уж лучше были бы новости о выходе обновления в terraria.

4
no homo

Оно никогда не выйдет. Невозможно делать одно обновления для инди игры 3 года и более.

1
FindFault no homo

Ну почему же?

Это уже 2е, или 3е, такое обновление. А главное, последнее)

Amaimon98

Это мы ждём.

1