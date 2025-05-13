Palworld и Terraria объединяются: летом выйдет обновление Tides of Terraria

Этим летом в Palworld стартует кроссовер с Terraria — обновление под названием Tides of Terraria. Это будет масштабное событие, объединяющее элементы двух популярных игр.

Игроков ждёт встреча с монстрами из Terraria, которых можно будет ловить, тренировать и использовать в бою, как Палов. Кроме того, разработчики Palworld пообещали добавить новых существ, острова и другой контент, не связанный напрямую с кроссовером.

Больше подробностей разработчики обещают раскрыть в ближайшие недели. Также команда Palworld напомнила, что продажи Terraria превысили 60 миллионов копий, что подтверждает актуальность и культовый статус игры.