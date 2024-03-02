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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 983 оценки

Palworld обогнала Baldur's Gate 3 и стала самой популярной игрой на Steam Deck в феврале 2024 года

monk70
Новости

Сегодня Valve объявила о самых популярных играх на Steam Deck за февраль 2023 года, и в рейтинге наконец-то произошли изменения: Palworld обогнала Baldur's Gate 3. В списке, опубликованном на X (ранее Twitter), представлены двадцать игр, которые получили наибольшее количество игровых часов за месяц.

Царствование Baldur’s Gate 3 было очень долгим. Оно просуществовало шесть месяцев с момента выхода из раннего доступа в августе 2023 года.

Persona 3 Reload от Atlus также пользовалась большой популярностью и в полной мере воспользовалась тем, что была выпущена ближе к началу месяца, чтобы отвоевать третье место у Elden Ring от FromSoftware.

Helldivers 2 замыкает пятерку лучших, несмотря на то, что пропустила первую неделю месяца, а Granblue Fantasy: Relink, вышедшая 1 февраля и приносившая прибыль в течение полных 29 дней високосного февраля, последовала этому примеру, обойдя Like a Dragon: Infinite Wealth в битве между JRPG.

Тот факт, что в этом месяце в топ-10 доминировали 4 JRPG и 6 RPG, безусловно, важен, так же, как и тот факт, что 5 из 10 лучших игр — японские.

Ниже вы можете прочитать полный рейтинг топ-20.

  1. Palworld
  2. Baldur's Gate 3
  3. Persona 3 Reload
  4. ELDEN RING
  5. HELLDIVERS 2
  6. Granblue Fantasy: Relink
  7. Like a Dragon: Infinite Wealth
  8. Stardew Valley
  9. Deep Rock Galactic: Survivor
  10. Cyberpunk 2077
  11. Monster Hunter: World
  12. Balatro
  13. Grand Theft Auto V
  14. Diablo IV
  15. The Binding of Isaac: Rebirth
  16. Red Dead Redemption 2
  17. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
  18. Hogwarts Legacy
  19. Persona 5 Royal
  20. Hades
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Синий Кот

так она её в первый же день обогнала, разве нет?

2
Александр Дантес

Это да, вопрос зачем)))

-1