Palworld обогнала Baldur's Gate 3 и стала самой популярной игрой на Steam Deck в феврале 2024 года

Сегодня Valve объявила о самых популярных играх на Steam Deck за февраль 2023 года, и в рейтинге наконец-то произошли изменения: Palworld обогнала Baldur's Gate 3. В списке, опубликованном на X (ранее Twitter), представлены двадцать игр, которые получили наибольшее количество игровых часов за месяц.
Царствование Baldur’s Gate 3 было очень долгим. Оно просуществовало шесть месяцев с момента выхода из раннего доступа в августе 2023 года.
Persona 3 Reload от Atlus также пользовалась большой популярностью и в полной мере воспользовалась тем, что была выпущена ближе к началу месяца, чтобы отвоевать третье место у Elden Ring от FromSoftware.
Helldivers 2 замыкает пятерку лучших, несмотря на то, что пропустила первую неделю месяца, а Granblue Fantasy: Relink, вышедшая 1 февраля и приносившая прибыль в течение полных 29 дней високосного февраля, последовала этому примеру, обойдя Like a Dragon: Infinite Wealth в битве между JRPG.
Тот факт, что в этом месяце в топ-10 доминировали 4 JRPG и 6 RPG, безусловно, важен, так же, как и тот факт, что 5 из 10 лучших игр — японские.
Ниже вы можете прочитать полный рейтинг топ-20.
- Palworld
- Baldur's Gate 3
- Persona 3 Reload
- ELDEN RING
- HELLDIVERS 2
- Granblue Fantasy: Relink
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Stardew Valley
- Deep Rock Galactic: Survivor
- Cyberpunk 2077
- Monster Hunter: World
- Balatro
- Grand Theft Auto V
- Diablo IV
- The Binding of Isaac: Rebirth
- Red Dead Redemption 2
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- Hogwarts Legacy
- Persona 5 Royal
- Hades
так она её в первый же день обогнала, разве нет?
Это да, вопрос зачем)))