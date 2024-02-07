Palworld получила свежее обновление, исправляющее сбои при сохранении данных и многое другое

Сегодня компания Pocketpair выпустила новое обновление своей популярной игры с открытым миром Palworld, исправляющее проблему, которая долгое время досаждала игрокам.
На данный момент обновление выпущено только для версии игры в Steam и имеет номер v0.1.4.1.
Обновление для версии для Xbox и магазина Windows будет выпущено позже, как только будет готово. Оно будет иметь номер v0.1.1.4.
Основным пунктом обновления является исправление ошибок в сохранении данных, которые повреждались и приводили к краху игры, когда количество захваченных гильдией приятелей достигало примерно 7 000.
Предыдущий патч уже предотвратил это, но данное обновление фактически исправляет поврежденные до этого сохранения, позволяя игрокам возобновить игровой процесс.
Кроме того, обновление включает в себя меры по борьбе с некоторыми читами и многое другое.
Вот здесь вы можете ознакомиться с полным описанием патча.
Разработчики также отмечают, что приоритетным направлением является исправление основных проблем игры, прежде чем они приступят к реализации обширной дорожной карты дополнительного контента и функций, запланированных для игры в раннем доступе.
Palworld недавно преодолела отметку в 19 миллионов пользователей, из которых 12 миллионов на Steam и 7 миллионов на Xbox, что знаменует собой взрывной и неожиданный успех на обеих платформах.