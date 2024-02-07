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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 734 оценки

Palworld получила свежее обновление, исправляющее сбои при сохранении данных и многое другое

butcher69
Новости

Сегодня компания Pocketpair выпустила новое обновление своей популярной игры с открытым миром Palworld, исправляющее проблему, которая долгое время досаждала игрокам.

На данный момент обновление выпущено только для версии игры в Steam и имеет номер v0.1.4.1.

Обновление для версии для Xbox и магазина Windows будет выпущено позже, как только будет готово. Оно будет иметь номер v0.1.1.4.

Основным пунктом обновления является исправление ошибок в сохранении данных, которые повреждались и приводили к краху игры, когда количество захваченных гильдией приятелей достигало примерно 7 000.

Предыдущий патч уже предотвратил это, но данное обновление фактически исправляет поврежденные до этого сохранения, позволяя игрокам возобновить игровой процесс.

Кроме того, обновление включает в себя меры по борьбе с некоторыми читами и многое другое.

Вот здесь вы можете ознакомиться с полным описанием патча.

Разработчики также отмечают, что приоритетным направлением является исправление основных проблем игры, прежде чем они приступят к реализации обширной дорожной карты дополнительного контента и функций, запланированных для игры в раннем доступе.

Palworld недавно преодолела отметку в 19 миллионов пользователей, из которых 12 миллионов на Steam и 7 миллионов на Xbox, что знаменует собой взрывной и неожиданный успех на обеих платформах.

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