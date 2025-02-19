Palworld преодолела отметку в 32 миллиона игроков

Разработчики Pocketpair сообщили, что Palworld преодолела 32 миллиона игроков на PC, PS5 и Xbox. В своем обращении в соцсетях команда поблагодарила фанатов за поддержку:

«Более 32 миллионов владельцев Палов! Прошел год с момента выхода Palworld, и благодаря нашим фанатам игра достигла этой впечатляющей цифры!»

Palworld стала хитом благодаря уникальному сочетанию механик выживания, экшена и шутера. С момента запуска игра продолжает привлекать все больше пользователей. Напомним, что за первые восемь часов после выхода она продалась тиражом более миллиона копий.

Действие Palworld разворачивается на красочном архипелаге, где игроки ловят палов – существ с особыми способностями. Интересно, что в прошлом году Nintendo и The Pokémon Company подали судебный иск Pocketpair, что может повлиять на будущее игры.