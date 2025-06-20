Palworld встречается с Terraria: кроссовер стартует уже 25 июня

В мире Palworld грядёт крупное обновление — 25 июня стартует долгожданный кроссовер с культовой инди-игрой Terraria. Разработчики из студии Pocketpair уже представили короткий анимационный трейлер и первые скриншоты, подогревая интерес фанатов обеих вселенных.

Хотя подробностей пока немного, известно, что в Palworld появятся новые острова, палы, а также контент, вдохновлённый Terraria. Это включает оружие, врагов и, возможно, знакомых существ из пиксельной «песочницы».

Кроссовер обещает стать важным событием для поклонников Palworld, объединив два творческих подхода к исследованию и выживанию. Ждём новых деталей — и готовим кирки!