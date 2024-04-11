Представлен трейлер PvP-арены с боями 3 на 3 в Palworld

Вслед за выходом крупнейшего обновления для Palworld, которое представило рейдового босса, разработчики игры готовят еще один не менее важный апдейт. Студия Pocketpair в рамках презентации Triple I Initiative анонсировала добавление в игру функции PvP в виде арены с битвами в формате 3 на 3. Трейлер с демонстрацией PvP-арены в Palworld вы можете увидеть ниже.
Функцию PvP игроки ожидали с самого выхода игры, и теперь их просьбы отчасти были услышаны. Большинство пользователей, вероятно, хотело бы увидеть сражения в формате один на один, где можно было бы в полной мере проявить свои умения и показать сопернику мощность своего любимого Пала. Вместо этого разработчики решили пока сосредоточиться на командных сражениях, чтобы показать масштабность битв в Palworld.
В опубликованном ролике можно увидеть, как на арене сражаются два игрока с командой из трех Палов в каждом. Пока несколько Палов сражаются друг с другом, игроки в это время предоставляют дополнительную огневую поддержку. В настоящее время в Palworld вы можете вызвать только одного члена вашей команды Палов одновременно во время исследования мира или в битве с боссом. Похоже, что на арене у вас будет команда из трех человек, одновременно участвующих в большой схватке.
Когда же арена появится в Palworld, разработчики не стали сообщать. Ожидается, что она будет добавлена летом или во второй половине года.