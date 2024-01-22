Разработчик Palworld объяснил различия между Steam и Xbox: "Мы действительно находимся во власти систем сертификации"

Новая игра Palworld от Pocketpair, посвященная выживанию в открытом мире, пользуется невероятным успехом с момента недавнего запуска раннего доступа на Xbox и PC, а также Xbox Game Pass. Креативное сочетание механики выживания и строительства базы с коллекционированием существ и боевым геймплеем, который по сути является "покемонами с оружием", быстро стало чрезвычайно популярным, а сейчас игра даже побила рекорды Steam и собрала более 1 миллион одновременных игроков. Но в то время как Palworld процветает на игровом клиенте Valve для ПК, игроки заметили, что версии для Xbox и Microsoft Store не хватает функций и исправлений.
Многие сначала предположили, что это связано с более ранним номером версии Palworld на Xbox. Однако в Discord-серверу Pocketpair есть несколько сообщений от менеджера сообщества Баки, которые прояснили ситуацию. В них говорится, что номера версий на разных платформах всегда могут отличаться, поскольку это две разные версии игры, и что на самом деле причина отсутствия функций в версии для Xbox заключается в том, что обновления должны пройти через очередь сертификации Microsoft.
"В Steam обновление появилось 2 дня назад. На Xbox - в очереди на сертификацию MS", - написал Баки в ответ на вопрос фаната о том, когда будет выпущен хотфикс. Затем, в другом ответе на пост о паритете функций: "Некоторые из этих вещей потребуют дополнительного времени... мы действительно находимся во власти сертификации. Мы отчаянно пытаемся ускорить процесс".
Такие проблемы, как отсутствие кнопки выхода из игры и т.д., не являются результатом "старой сборки", это отдельные проблемы. На самом деле, Steam и Xbox, скорее всего, никогда не будут иметь одинаковые номера версий, пока игры не станут совместимыми для кросс-игры, потому что в этот момент они будут одной и той же игрой внутри. Опять же, это не значит, что Xbox обязательно "отстает" или что-то в этом роде, это просто две принципиально разные версии игры, потому что архитектура на Xbox отличается.
Возможно, это был бы идеальный сценарий для Microsoft, чтобы вмешаться и предложить некоторую поддержку. На данный момент игра стала дефакто временным консольным эксклюзивом для Xbox благодаря включению в Xbox Game Pass. Маловероятно, что Microsoft (или Pocketpair) ожидали, что игра получит такой успех. Возможно, у Microsoft есть реальная возможность предложить улучшенную поддержку в обмен на постоянную эксклюзивность, учитывая, что Xbox часто критикуют за ее линейку (хотя список грядущих игр для Xbox сейчас выглядит весьма неплохо).
Palworld уже доступна на консолях Xbox Series X|S, Xbox One и Windows PC через Microsoft Store или Steam.
разница в том, что помойка стым любой кал в любом состоянии принимает типа этого трешака в мошнявом сранним доступе , а на приставке филька котик типа тот же кал трешак принимает но типа уже не в сранним доступе но мошнявки - ретурды псевдоразрабы раскудахтались типа как же так их щитевр не может на бабки шкурануть щастливых владельцев консолек и им чет делать нужно, а делать качественный продукт это не про этих
найс байт
Ты бы язык выучил для начала, чтоль.