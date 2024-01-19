Состоялся релиз необычной выживалки c "покемонами" Palworld

Сегодня компания Pocketpair сообщила о дебюте своей игры по мотивам знаменитой серии Pokemon. Palworld, стала доступна в раннем доступе на консолях Xbox Series X/S и Xbox One, а также на PC. Одновременно с этим был опубликован релизный трейлер игры, благодаря которому вы можете познакомиться с внешним видом некоторых существ и взглянуть на графику.

Palworld имеет несколько общих моментов с популярными играми Pokemon. В игре от Pocketpair мы ловим разноцветных существ (здесь их называют Pals), которых можно использовать для сражения со встреченными врагами, включая боссов. Главное отличие от серии заключается в том, что в Palworld наши игроки могут использовать различные виды "оружия" (например, огромные гранатометы), а также их ждет множество других интересных занятий.

Главная цель здесь — сохранить жизнь Pals. Нужно заботиться о существах, обеспечивая их едой и обучая - если мы будем плохо с ними обращаться или забудем о них, они могут обернуться против нас. Опасность касается и игрока, который, посещая различные типы биомов, не может забывать о собственных потребностях. При необходимости вы можете даже съесть своих приятелей...

В Palworld будет много и других развлечений. Вы можете развивать ферму, строить сооружения (например, пирамиды) и даже управлять фабрикой. Во всех этих делах нам будут помогать пойманные ранее существа, на которых, как утверждают создатели, не распространяется трудовое законодательство.

Приятели могут путешествовать и сражаться с нами в опасных подземельях. Впрочем, главный герой не беззащитен, ведь у него есть доступ к винтовкам, мечам и лукам. Если ситуация на поле боя выйдет из-под контроля, вы можете запрячь свое существо (некоторые умеют летать или плавать) и сбежать на базу.

В Palworld можно играть как в одиночку, так и в кооперативном режиме до 4 человек, что позволит нам путешествовать бок о бок с друзьями. Более того, как и в играх серии Pokemon, вы сможете обмениваться с ними существами.

Игра переведена на русский язык и её можно приобрести за 990 рублей.