Создатели Palworld открыли издательство для поддержки инди-разработчиков

Японская студия Pocketpair, известная игрой Palworld, объявила о создании собственного издательства — Pocketpair Publishing. Их первой инициативой станет финансирование нового хоррора от независимой студии Surgent Studios.

Surgent Studios была основана актёром Абубакаром Салимом, известным по роли Байека в Assassin's Creed: Origins. Первая игра студии, метроидвания Tales of Kenzera: ZAU, оказалась неудачной, что привело к сокращению команды. Теперь, с поддержкой Pocketpair Publishing, команда сосредоточилась на разработке хоррора.

Pocketpair Publishing заявляет, что их цель — поддерживать инди-разработчиков не только финансированием, но и продвижением их игр.