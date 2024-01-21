на главную
об игре
Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.7 81 оценка

Создатели Palworld провели "экстренное совещание" с Epic Games из-за большого количества игроков

butcher69
Новости

Серверы Palworld, очевидно, подверглись серьезному удару в эти выходные, что привело к некоторым проблемам с подключением для тех, кто пытался играть в игру после релиза. Однако с учетом того, что за первые пару часов после выхода игры было продано 1 миллион копий, а в тот же вечер в игру одновременно играли более 500 000 человек, проблем с серверами следовало ожидать, и, учитывая то, как обычно проходят запуски многопользовательских игр, Palworld справилась с ними довольно хорошо.

Отчасти это объясняется "экстренным совещанием", которое, судя по всему, провели разработчики, встретившись с Epic Games, чтобы оценить потребности сервера после того, как в Palworld одновременно пыталось играть так много людей.

Создатели Palworld Pocketpair рассказали об "экстренной встрече" с Epic Games в ранние утренние часы в Discord, когда количество игроков Palworld продолжало расти в течение ночи. На тот момент количество одновременных игроков в игре превысило 700 000 человек, хотя теперь, после реконструкции сервера, оно стало еще выше.

Менеджер сообщества Pocketpair Баки поделился сообщением на канале анонсов игры в Discord игры, когда игроки продолжали заходить в игру. По словам Баки, возникла проблема во внутренней системе Epic Games, и последующее собрание было созвано для ее решения и устранения проблем с подключением.

Количество игроков превысило 700 000 одновременно играющих, и возникла проблема в во внутренней системе Epic Games. Мы провели экстренное совещание с командой Epic Games и попросили их в кратчайшие сроки добавить обновление в системе Epic Games. Мы подтвердили, что это устранило ошибки и проблемы с подключением при совместной игре на Xbox и PC. Вы должны заметить улучшение связи, а ошибки должны исчезнуть в ближайшее время.

Игра доступна в раннем доступе на PC и Xbox Series X/S, а также в сервисе Game Pass

-3
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий