The Pokemon Company проведет расследование в отношении Palworld

Компания Pokemon Company наконец-то сделала официальное заявление по поводу Palworld: "Мы намерены провести расследование и принять соответствующие меры в отношении любых действий, нарушающих права на интеллектуальную собственность, связанную с покемонами".
Хотя компания The Pokemon Company не упоминает конкретно Palworld, совершенно очевидно, что это заявление сделано в ответ на невероятный успех игры на выживание (8 миллионов копий продано менее чем за шесть дней!) и заявления о том, что многие существа из Palworld слишком похожи на существующих покемонов.
Мы получили множество запросов по поводу игры другой компании, выходящей в январе 2024 года. Мы не давали никаких разрешений на использование интеллектуальной собственности или активов Pokémon в этой игре. Мы намерены провести расследование и принять соответствующие меры в отношении любых действий, нарушающих права на интеллектуальную собственность, связанную с покемонами. Мы будем продолжать беречь и лелеять каждого покемона и его мир, а также работать над тем, чтобы объединить мир с помощью покемонов в будущем.
До этого заявления разработчик Palworld компания Pocketpair утверждала, что ее игра гораздо ближе к таким играм, как Ark Survival Evolved и Valheim, чем к Pokemon. Кроме того, команда сообщила, что с момента выхода игры 19 января им поступают угрозы расправы.
В интервью Automaton генеральный директор Pocketpair Такуро Мизобе рассказал, что команда прошла юридические проверки, и против компании не было предпринято никаких действий, связанных с нарушением авторских прав.
Господа обиделись, потому что сами сидят и ничего не делают, только мобилки, не более
чё им обижаться? они бабок лутают столько, сколько разрабам этого убогого выживача никогда не снилось и не приснится
Но в итоге их задница горит)
Мб пример Palworld покажет, что, если выйдет подобная игра, но с оригинальными покемонами, то она будет крайне успешной
Такого не будет,palworld стрельнул не только потому что копирует покемонов,но и то что это не вылизанная семейная игра без острых углов,как любой представитель серии покемон.Если они сделают выживалку с покемонами,то это будет очередной нудный Animal Crossing,только вместо жуков будут покемоны.
Сосите молча.
ВОТ они спустились так сказать до "черни" и успокоить! Теперь они будут разжигать огонь инквизиции! Ну а если серьёзно даже если нет прямого плагиата они могут гнобить просто игру и компанию ибо кто им чё сделает....
Зависть это - жалеть что у самого нет того, что есть у другого.
и что же это? если бы эти разрабы сами не украли идею покемонов, то не было бы игры.
получается они сами завидовали другим. наворовали идей с кучи игр и выкакали свою, в которой абсолютно ничего СВОЕГО нет
Еще это когда у тебя нихрена нет, но хочется, чтобы у других было еще меньше чем нихрена..
Проблемы Nintendo, что не выпускали свои игры по Покемонам на ПК.
О, бабло. ©Нинтендо
Как же у них свербид в заднице, от того что в их шлак мало кто играет, а в эту больше народу. Надеюсь Нинтендо разорится.
Да начнутся суды,ну или кто-то о делается и не сможет ничего найти
Поздновато опомнились. Впрочем, юристы у Ниндендо опытные. Посмотрим.
ща на изи заберут весь доход этих горе разработчиков
норм тема, 30% габену и 70% покемонам