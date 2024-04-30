Трейлер летнего обновления Palworld раскрывает новых палов, оружие и остров

Pocketpair работает над добавлением PvP в Palworld через Арену. Однако тем временем компания готовит значительное летнее обновление. В новом трейлере, показанном во время демонстрации ID@Xbox, разработчик продемонстрировал новый остров, палов и оружие, включенное в обновление.
Были замечены четыре новых пала — лягушка с черным поясом, гибрид индейки и страуса, который атакует с земли, забавный динозавр с грибной шляпкой и мистик, который может парить в воздухе. У игроков есть новые способы борьбы с ними, такие как огнемет и футуристическая винтовка. Новый остров, похоже, вдохновлен Японией, с деревьями сакуры, воротами Тории и традиционной святыней. Однако вы также можете увидеть множество огромных грибов.
Летнее обновление Palworld не имеет точной даты выпуска, поэтому следите за обновлениями для получения более подробной информации. Что касается обновления Арены, в котором представлены сражения 3 на 3 с палами других игроков, оно выйдет позже в этом году.
Поиграл в это чудо примерно час и вернул деньги, лет 10 назад буквально бы жил в ней а щас вот вообще не зацепило . Старею...