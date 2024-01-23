Вышло обновление Palworld для Xbox и Microsoft Store

Выпущены обновления для Xbox и Microsoft Store PC версий. Это обновление исправляет некоторые из ранее упомянутых проблем.
Были исправлены следующие проблемы:
Xbox:
При запуске игрового приложения оно становится черным и не может продолжить работу.
Microsoft Store PC version:
- При запуске игрового приложения появляется черный экран, и продолжить работу невозможно.
- Контроллер не распознан
- Неправильное отображение руководства по клавишам
- Не работает кнопка выхода из игры
Полный список можете найти на официальной странице Microsoft.