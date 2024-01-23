на главную
об игре
Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.9 186 оценок

Вышло обновление Palworld для Xbox и Microsoft Store

Litewer
Новости

Выпущены обновления для Xbox и Microsoft Store PC версий. Это обновление исправляет некоторые из ранее упомянутых проблем.

Были исправлены следующие проблемы:

Xbox:

При запуске игрового приложения оно становится черным и не может продолжить работу.

Microsoft Store PC version:

  • При запуске игрового приложения появляется черный экран, и продолжить работу невозможно.
  • Контроллер не распознан
  • Неправильное отображение руководства по клавишам
  • Не работает кнопка выхода из игры

Полный список можете найти на официальной странице Microsoft.

Источник  
0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий