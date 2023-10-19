Состоялся релиз стратегии на выживание Pandemic Train ©

Теперь игроки могут вернуться в 1920-е годы и испытать альтернативную версию истории постапокалиптического мира Pandemic Train. В этом ориентированном на действия рогалике с управлением ресурсами цель игрока — найти лекарство от вируса, уничтожающего человечество.

Болезнь распространяется с угрожающей скоростью, но создать лекарство возможно, и эту задачу возьмет на себя экипаж странного поезда. Управление паровым монстром станет основной обязанностью игрока. Чем дольше он будет оставаться в эксплуатации, тем больше шансов, что будут собраны все необходимые ресурсы и люди, готовые противостоять угрозе.

Жестокая реальность означает, что поезд должен быть самодостаточным и именно в следующих вагонах будут построены мастерские, животноводческие фермы, сады, лаборатории и больницы. В этом постапокалиптическом мире даже самые элементарные ресурсы, такие как вода, чрезвычайно ценны, поэтому к управлению экипажем и поселению на рельсах необходимо тщательно отнестись.

Однако поезд не может оставаться в движении без перерыва, и каждая остановка — это сложная миссия для его участников, в которой им придется столкнуться не только с бандитами, не подчиняющимися никаким правилам, но и с монстрами, возникшими в результате вирусной мутации. Для них нет ничего лучше, чем свинец. Командир должен заботиться не только о провианте, но и о самочувствии и психическом здоровье экипажа.

Мир Pandemic Train жесток, и во время путешествия по зараженной вирусом пустоши игроку придется принимать трудные решения и сталкиваться с их бременем. Вам не удастся спасти всех, но помните, что цель миссии — получить лекарство, и цена за него часто может быть болезненной. В длительной борьбе за победу важно минимизировать потери, и это должен знать каждый командир.