Для Panzer Corps 2 стало доступно антиисторическое расширение Axis Operations 1946 про вторжение стран Оси в США

В Steam стартовало новое крупное расширение Axis Operations - 1946 для пошаговой стратегической игры Panzer Corps 2. Игроки будут исследовать захватывающий антиисторический взгляд на масштабное вторжение Оси в Соединенные Штаты с новой углубленной кампанией, тридцатью новыми сценариями, множеством новых юнитов и многим другим.

Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 использует антиисторический путь кампании, установленный в предыдущих расширениях, в качестве трамплина, предлагая масштабную и оригинальную стратегическую кампанию, исследующую совместное немецко-японское вторжение в континентальную часть Соединенных Штатов. Это заключительная, грандиозная часть и достойная концовка для всех тех игроков, которые сделали первые шаги в антиисторической кампании Panzer Corps 2.

Чтобы придать этому крупному расширению необходимый уровень аутентичности, эксперты-консультанты по истории позаботились о том, чтобы все детали этой кампании «а что, если» были на должном уровне. Это означает, что тридцать новых антиисторических сценариев кампании Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 привязаны к правдоподобному контексту, например, битвы при Сан-Франциско, Аламо 1946 года или второй битвы при Уичито.

В Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 представлена новая многоуровневая система целей. Основные цели влияют на ход кампании и созданы так, чтобы ими могли управлять все игроки. Бонусные цели находятся в стороне от проторенных дорог, они совершенно необязательны, и игроки награждаются дополнительными престижными ресурсами. Наконец, элитные цели представляют собой захватывающую дополнительную задачу, включающую в себя превосходящие по силе армии противника.