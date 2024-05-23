Digital Foundry: Paper Mario: The Thousand-Year Door - отличный ремейк, но 30 FPS сильно ограничивают его возможности

Paper Mario: Paper Mario: The Thousand-Year Door была проанализирована Digital Foundry, которая отметила множество положительных сторон отличного ремейка, хотя проблема с 30 FPS неизбежно сказывается на конечном результате.

Несколько дней назад гейм-дизайнер объяснил, почему Paper Mario: Paper Mario: The Thousand-Year Door работает в 30 FPS, а не в 60, как оригинал для GameCube. Действительно, в плане визуального качества и эффектов разработчики действительно постарались на славу на аппаратной части Nintendo Switch.

Благодаря полностью воссозданной геометрии, переработанным элементам интерфейса, окклюзии окружения и спрайтам, которые изначально были двухмерными, а в ремейке стали трехмерными, количество деталей на экране значительно увеличилось.

Что касается разрешения, то Paper Mario: Paper Mario: The Thousand-Year Door работает в режиме 1600 x 900 пикселей в доке, который становится 1138 x 640 в портативном режиме, с ограниченным использованием сглаживания, что приводит к некоторым артефактам и масштабированию.

Затем мы переходим к частоте кадров, которая в ремейке, как уже говорилось, снизилась с 60 до 30 кадров: разница заметна и ощутима при игре на подключенном к телевизору компьютере, что влияет на плавность движения фона, но не сильно сказывается на боях.

Конечно, в эпизодах, где требуется определенная точность, 60 кадров в секунду пошли бы на пользу, но, возможно, игроки оригинальной Paper Mario: The Thousand-Year Door уже привыкли к этому. В любом случае, можно еще раз повторить, что это отличный ремейк.