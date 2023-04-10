По слухам, Nintendo готовит ремастер классической игры про Марио ©

В далеком 2004 года на GameCube вышла очередная игра про Марио, которая покорила многих геймеров неожиданной сменой жанра. Хорошо знаемой платформер превратился в полноценную ролевую игру с пошаговыми боями и разнообразными персонажами. Если верить последним слухам, Nintendo готовится воплотить в жизнь давнюю мечту фанатов и выпустить ремастер той самой игры

Согласно сообщению инсайдера под ником PikminSnezkov, который уже ранее делился подтвержденными данными Nintendo, игроки в скором времени получат ремастер ролевой игры Paper Mario: The Thousand-Year Door. По его словам, обновленное издание оригинальной игры 2004 года уже практически завершено. Три внутренних источника в стенах Nintendo подтвердили, очень скорый выход ремастера, однако окончательная дата выхода еще не определена.

Как утверждается, обновленное издание Paper Mario: The Thousand-Year Door станет не единственным ремастером от Nintendo. Компания готовит еще несколько проектов на уровне ремастера Metroid Prime, о которых станет официально известно летом этого года.