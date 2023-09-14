Состоялся анонс ремастера Paper Mario: The Thousand-Year Door ©

Ремастер Paper Mario: The Thousand-Year Door, разработанной компанией Intelligent Systems и выпущенной в 2004 году для Nintendo GameCube, выйдет на Nintendo Switch в 2024 году.

В отличие от современных игр Paper Mario, таких как The Origami King, Paper Mario: The Thousand-Year Door использует пошаговую боевую систему, в которой важно следить за временем нажатия кнопок. За ходом боя также наблюдают зрители, которые в зависимости от ваших действий будут подбрасывать Марио предметы и восстанавливать "звездную силу".

В остальном игра сохраняет характерное для серии чувство юмора и исследования, а также красочный состав персонажей и бумажную эстетику. Следите за новостями о ремастере в ближайшие месяцы. Super Mario RPG Remake выйдет в ноябре, а Princess Peach: Showtime! получила первый геймплейный трейлер, так что поклонники Марио уже наелись досыта.