Экстремальный симулятор велокурьера Parcel Corps выйдет на ПК и консоли в 2024 году ©

Издатель Secret Mode и разработчик Billy Goat Entertainment выпустили новый геймплейный трейлер своего предстоящего экстремального симулятора курьера на велосипеде «Parcel Corps».

Новый трейлер показывает, как игроки будут перемещаться по городу, чтобы доставлять товары вовремя. Катание по стенам, горки, гринд и биг-эйр — все это сыграет свою роль в вашей успешной карьере курьера, когда вы мчитесь по Новому острову с неизвестно чем в своей изолированной сумке для доставки.

Parcel Corps — это захватывающий захватывающий аттракцион, полный дурацких персонажей, острой сатиры и ужасных условий труда. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2024 году.

Выезжайте на залитые солнцем улицы Нового острова, где три корпорации велокурьеров соперничают за то, чтобы стать крупнейшим и самым прибыльным бизнесом в городе. Выберите сторону, а затем зафиксируйте руль, образуя двухколесное соперничество в погоне за долю рынка, влияние и скромный доход.

Но эта честная борьба за то, чтобы свести концы с концами, быстро оказывается под угрозой с приходом Рича Виллена, генерального директора нефтедобывающей компании Polar Petroleum PLC. Политические амбиции Виллане ставят его на путь столкновения с велосипедными курьерами Нового острова. Когда детали его маниакального плана станут ясны, вам, предстоит спасти мир. И все это при доставке вкусной еды, ценных посылок и важных документов за 32 минуты или меньше.